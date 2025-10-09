Haberler

Tırla şarampole yuvarlandı, burnu bile kanamadan kurtuldu

Tırla şarampole yuvarlandı, burnu bile kanamadan kurtuldu
Güncelleme:
Konya-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır şarampole yuvarlandı. Tır şoförü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Konya- Ankara kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Ş.S'nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlandığı tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

eski burunlu kamyonlar burunsuzlardan çok daha emniyetli 1980 de muavinlik yaparken frenleri arızalı üç yüzlük doçla şöförün vitesi boşa almasıyla dik rampa aşağı gittik araba aşırı süatli olduğu halde önündeki araca ,o araçta ağaca vurarak durdu arabalar haşat oldu ama kamyon burunlu olduğundan bize bir şey olmadı eğer o resimdeki burunsuz tır bizim yaptığımız kazayı yapsalardı çemensiz pastırma olurlardı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
