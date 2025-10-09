Tırla şarampole yuvarlandı, burnu bile kanamadan kurtuldu
Konya-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır şarampole yuvarlandı. Tır şoförü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Konya- Ankara kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Ş.S'nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.