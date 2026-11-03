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Konya Akşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Konya Akşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde D-300 kara yolu Atakent Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir D-300 Kara yolu Atakent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan F.Y. yönetimindeki 06 SFF 44 plakalı tır kavşaktaki trafik ışıklarının kırmızıya dönmesi üzerine durdu. Aynı yönde ilerleyen M.B. idaresindeki 03 BS 045 plakalı otomobil ise henüz belirlenemeyen bir nedenle duramayarak tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile araçta yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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