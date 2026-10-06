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Konya-Aksaray kara yolunda ters yönden gelen otomobil, SUV araçla kafa kafaya geldi

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Konya-Aksaray kara yolunda ters yönden gelen otomobil, SUV araçla kafa kafaya geldi
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Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında ters yönden gelen otomobil, kendi şeridinde ilerleyen SUV tipi araçla kafa kafaya geldi. Sürücünün dikkati sayesinde faciadan dönülürken, olay anı arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Konya'da şehirlerarası kara yolunda ters yönden gelen otomobil ile kendi şeridinde giden SUV tipi araç kafa kafaya geldi. Sürücünün dikkati sayesinde faciadan dönülürken, yaşananlar başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde seyir halinde olan otomobil, Aksaray istikametine giden SUV tipi araçla kafa kafaya geldi. Kendi şeridinde ve yolunda ilerleyen araç sürücüsünün dikkati sayesinde faciadan dönüldü. Olay anı ise arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin kendi şeridinde giden SUV tipi araçla kafa kafaya gelmesi ve sürücünün dikkati sayesinde kazadan kurtulması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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