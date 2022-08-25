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Konya 3. sayfa haberi: Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü

3. Sayfa Haberleri

Konya habere göre Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölüKONYA Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü

KONYA Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hadim-Konya Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Samit idaresindeki 42 FIY 14 plakalı kamyonet, Eğiste Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Derviş Çıbıkçı ve Mehmet Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatime Özağır Bilgili - 3. Sayfa

Hadim Konya 3. Sayfa Haberler

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