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Konuşmak için parka çağırdı, canından oldu

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Kocaeli'nde bir şahsın konuşmak için parka çağırdığı kişiyle aralarında çıkan tartışmada kan aktı. Göğsünden vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde vahşet yaşandı. İddiaya göre; Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ile ağabeyi, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'nda yer alan bir parka H.Ş. isimli şahsı arayarak çağırdı. Olay yerine gelen H.Ş. ile Osmanoğlu ve ağabeyi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Konuşmak için parka çağırdı, canından oldu

GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu'na 3 el ateş etti. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Hüseyin Osmanoğlu doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuşmak için parka çağırdı, canından oldu

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nun cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi. Polis, H.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuşmak için parka çağırdı, canından oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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