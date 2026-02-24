Kontrollü yıkımda çöken binadan koşarak kurtulan anne ve kızın kaçış anları kameraya yansıdı

Hatay'da yıkım çalışmaları esnasında çöken 6 katlı binanın enkazından koşarak kurtulan anne ve kızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay'da mahkeme süreci devam eden binaların yıkımları sürerken, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı hasarlı bina çöktü. Ekiplerin bina enkazında yaptığı tarama ve dinleme faaliyetlerinde canlı izine rastlanmadı. Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada da hasar oluştu. Çevrede bulunan iş yerine yansıyan görüntülerde ise binanın yerle bir olduğu ve anne ile kızının çöken binadan savrulan moloz parçalarından kaçarak görüldü. Görüntülerde anne ve kızın kaçarak uzaklaştıkları anlar anbean görüldü.

Yıkım esnasında hasar gören binadaki hasarsa gün ağarınca görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı