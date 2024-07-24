Üye Girişi
Haberler

Malatya'da traktör kazası: 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatyol mevkiinde seyir halinde olan K.A. (11 ) yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada 4 çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ada Yıldırım (7) ve Zelal Yıldırım (11) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların vefat ettiği haberini alan yakınları hastane acil servislerinde sinir krizi geçirirken, polis güvenlik önlemi aldı. İki çocuğun cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralı G.Ş. (7) ve A.K. (7) adlı çocuklar ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Araç sürücünün gözlem altına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akçadağ Malatya Çocuk Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Haberler

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

25-26 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 25-26 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25-26 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Beylikdüzü, Şişli, Sarıyer elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar elektrik kesintisi! Şişe çevirmece doğruluk soruları! Şişe çevirmecede sevgiliye sorulabilecek zor doğruluk soruları örnekleri e-Nabız randevu onaylama! e-Nabız'dan randevu nasıl onaylanır? En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
title