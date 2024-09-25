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Kontrolden Çıkan Tırda Tonlarca Mermer Yola Savruldu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tırda bulunan tonlarca mermer, kavşakta kontrolden çıkarak yola savruldu. O esnada başka bir aracın olmaması olası bir kazayı önledi. Olayla ilgili trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Kontrolden çıkan tırdaki tonlarca mermer yola savruldu

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan tırda bulunan tonlarca mermer yola savruldu. Yolda başka aracın olmaması olabilecek bir faciayı önledi.

Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi girişinde, İzmir'den Balıkesir yönüne ilerleyen mermer yüklü bir tır, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kontrolden çıktı ve tonlarca mermer blok halinde yola savruldu. Tonlarca ağırlıktaki mermer bloğunun aniden yola düşmesi, büyük bir tehlikeye neden olurken, şans eseri o esnada yol üzerinde başka bir aracın bulunmaması olabilecek bir faciayı önledi.

Olay sonrası trafik ekipleri bölgeye gelerek yolu güvenlik altına aldı ve tek şerit üzerinden kontrollü olarak trafik akışı sağlandı. Yol güvenliğinin yeniden sağlanması için ekipler, yola savrulan mermerlerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kontrolden Çıkan Tırda Tonlarca Mermer Yola Savruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Olaylar Akhisar 3-sayfa trafik Manisa Yaşam

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