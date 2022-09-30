Son dakika haber... Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Meydana gelen kazada sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde bulunan akaryakıt ve dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 14 ABE 408 plakalı Ford marka tır, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri şoför yara almazken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (Fehime Kartal- Cihan Atik - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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