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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.K. idaresindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü E.A.K., yolcular Ç.M.A., T.S. ile Y.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü E.A.K. ve Ç.M.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, T.S. ve Y.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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