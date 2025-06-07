Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Yeşil Yakutiye Konutları yanında bulunan Karskapı Caddesi'nde 06 AAU 77 plakalı bir otomobil refüje çıkarak durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından çevredeki vatandaşlar aracı refüjden kaldırarak yol güvenliğini sağladı.