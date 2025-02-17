Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp intihar etti
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, motor kısmı yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpması neticesine motor kısmında yangın çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpması neticesine motor kısmında yangın çıktı. Meydana gelen kazada, yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Camili Mahallesi Şehit Hikmet Can Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 DL 189 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Refüje çarparak durabilen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
img

Kabus büyüyor! Başkent'te hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu
img

Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.