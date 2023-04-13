Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak karşı şeride geçip devrildi. Kazada araçta bulunan baba olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ve gelini de yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak karşı şeride geçip devrildi. Kazada Bayram Y. (56) hayatını kaybederken, sürücü oğlu Muhammed Ali Y. (27) ve gelini Merve Y. (26) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manisa Turgutlu çevre yolu, yeni garaj yakınlarında meydana geldi. Muhammed Ali Y. yönetimindeki 35 UE 379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Bayram Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, oğlu Muhammed Ali Y. ve gelini Merve Y., yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bayram Y.'nin cansız bedeni Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA