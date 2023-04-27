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Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak-Ereğli yolunda kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı.

Zonguldak-Ereğli yolunda kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı köyü mevkisinde yaşandı. Ali K. idaresindeki 34 ZD 353 plakalı otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil kanala düştü. Yol kenarındaki yeşillik alana çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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