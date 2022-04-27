Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarı çarptı.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarı çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Vezirhan beldesinden Gölpazarı ilçesi istikametine seyir halindeki 11 RA 004 plakalı otomobil sürücü Ş. Ş., Karaağaç Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan istinat duvarı çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan S. Ç.ve H. Ş. hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölpazarı, Otomobil, Vezirhan, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title