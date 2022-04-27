Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarı çarptı.
GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarı çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Vezirhan beldesinden Gölpazarı ilçesi istikametine seyir halindeki 11 RA 004 plakalı otomobil sürücü Ş. Ş., Karaağaç Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan istinat duvarı çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan S. Ç.ve H. Ş. hafif şekilde yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa