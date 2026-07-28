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Niğde’de Araç İş Yerine Daldı: Yaralanan Yok

Niğde’de Araç İş Yerine Daldı: Yaralanan Yok
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Niğde’de kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak bir iş yerine daldı.

Niğde'de kontrolden çıkan otomobil, virajı alamayarak bir iş yerine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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