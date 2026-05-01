Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu yönüne seyir halinde olan Recep Çelebi idaresindeki 34 VR 6848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ayşe Çelebi'nin (76) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Recep Çelebi ile yolcular Hasan Çelebi ve Hamide Akgün, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Çelebi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı