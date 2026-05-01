Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu yönüne seyir halinde olan Recep Çelebi idaresindeki 34 VR 6848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Ayşe Çelebi'nin (76) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Recep Çelebi ile yolcular Hasan Çelebi ve Hamide Akgün, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Çelebi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı