Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna böyle daldı

Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna böyle daldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna dalmıştı, kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Kırşehir'de Güneykent yolu üzerinde 4 gün önce meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında benzin istasyonuna daldı. Savrulan otomobil hızla benzin istasyonu pompalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazadan olay yerinden kaçmıştı. Yaralananın olmadığı kazada otomobilin benzin pompasına çarpma anının ise güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.