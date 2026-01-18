Gercüş'te araç takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araziye yuvarlanarak yan yattı. Sürücü, kazayı herhangi bir yara almadan atlattı. Kazanın ardından çevredekiler yardıma koştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Gercüş ilçesi Akyar köyü civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak araziye yuvarlandı. Takla atan araç, yan yatarak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araç içerisinde bulunan sürücü, kazayı hiçbir yara almadan atlattı.
Kaza nedeni ile araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN