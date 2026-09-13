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Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü: 1 yaralı
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Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil; önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düştü.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil; önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Samet Ö. yönetimindeki 50 AFZ 309 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce park halindeki başka bir otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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