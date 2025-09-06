Haberler

Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Sürüklendi

Kontrolden Çıkan Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Sürüklendi
Kastamonu'nun Abana ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin akaryakıt istasyonuna kadar sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı fakat araçta maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna kadar sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde A.B. yönetimindeki 35 AZK 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna savruldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak hızla akaryakıt istasyonuna doğru sürüklendiği anlar yer aldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
