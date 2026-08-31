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Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı

Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Denizli’de kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından ağaca çarparak durabildi.

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 28. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (29) idaresindeki 20 BP 810 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce kaldırıma, ardından ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü A.A.'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü A.A. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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