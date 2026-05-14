Burdur'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da araca çarptıktan sonra duran kamyon altına giren motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Burak Dilli idaresindeki 15 AEP 404 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce park halindeki 32 HS 143 plakalı otomobile çarptı ardından da kamyon kasasının altına girdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç altında sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Dilli, ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı