Kontrolden Çıkan Kamyonet Dereye Uçtu

Kontrolden Çıkan Kamyonet Dereye Uçtu
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde R.A. yönetimindeki bir kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye düştü. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kamyonet ekskavatör yardımıyla çıkartıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçenin İslam Mahallesi yakınlarındaki Bahçesaray Deresi'nde meydana geldi. R. A. yönetimindeki 34 VU 5879 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü R.A. kurtarılırken, kamyonet ise ekskavatör yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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