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Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu Kestel'de Kazaya Neden Oldu

Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu Kestel'de Kazaya Neden Oldu
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Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak refüje daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerleri aşıp karşı yöne daldı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon yol kenarındaki bariyerleri aşarak refüje daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerleri aşıp karşı yöndeki refüje çarptı. Kaza sonrası trafikteki başka sürücüler 112 ekiplerini arayıp, kamyon sürücüsünün yardımına koştu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kamyon kurtarıcı yardımıyla yoldan çekildi.

Olayın ardından polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü şekilde sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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