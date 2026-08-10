Bilecik'te Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
Bilecik merkeze bağlı İlyasbey köyü mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Z. yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarken, sürücüsü yaralandı.
Kaza; Bilecik merkeze bağlı İlyasbey köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre stabilize yolda seyir halindeki 34 AD 135 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Z. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak, devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Mehmet Z. yaralandı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı