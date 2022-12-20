Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, 02.00 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu, Taner Kız Öğrenci yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. ile Hivan T. olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.