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Kontrolden Çıkan Araç Fidanlığa Uçtu: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki fidanlığa uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yoldan çıkan araç fidanlığa uçtu: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan fidanlığa uçtu. Otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 karayolu Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.K. kontrolündeki 54 VH 412 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan fidanlığa uçtu. Sürücü Ö.F.K., otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Araç Fidanlığa Uçtu: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - 3.Sayfa

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