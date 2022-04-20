İşçileri taşıyan transit, sürücünün kontağı çevirmesiyle bir anda patlayıp alev topuna döndü! O anlar kamerada - Haberler

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İşçileri taşıyan transit, sürücünün kontağı çevirmesiyle bir anda patlayıp alev topuna döndü! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da işçileri taşıyan transit sürücüsünün kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü. Araçta yangın sonrası art arda patlamalar yaşanırken sürücü ve işçiler kendilerini can havli ile dışarı attı. Olayda bir kişi yaralanırken patlamanın yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, işçiler evlerine gitmek için içerisinde mobilya malzemeleri ve tiner bulunan transite bindi.

Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı

KONTAĞI ÇEVİRİNCE PEŞ PEŞE PATLAMALAR YAŞANDI

Sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü. Sürücü ve işçiler kendilerini can havli ile dışarı atarken işçi E.M. yaralandı. Bu sırada peş peşe patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri trafiği ulaşıma keserek bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, itfaiye ekipleri ise transiti söndürdü. Yaralı işçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan patlamanın etkisi ile bir araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hürriyet, Elazığ, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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