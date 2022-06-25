Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde hayvanları yerlerde sürüklediler - Haberler

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Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde hayvanları yerlerde sürüklediler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde hayvanları yerlerde sürüklediler

İzmir'de Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde köpeklerin yerlerde sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'de Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde köpeklerin yerlerde sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yerlerde sürüklenen hayvanların ayakta duramayacak kadar bitkin oldukları görüldü.

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde ortaya çıkan görüntüler, görenlerin yüreklerini sızlattı. Belediye çalışanlarının hayvanları yerlerde sürüklediği, sürüklenen hayvanların da ayakta duramayacak kadar kötü durumda olduğu görüldü. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan hakları, sağlığı ve refahının sağlanması, hayvan hastalıklarının tedavisi, salgın hayvan hastalıklarının kontrolü yoluyla koruyucu halk sağlığı hizmetleri verdiğini belirttiği Hayvan Sağlığı Merkezindeki skandal görüntüler, görenlerin yüreklerini sızlattı.

O anlar kamerada

Görüntüler, merkezin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, köpeklerin belediye çalışanları tarafından boynuna takılan aletle yerlerde sürüklendiği, sürüklenen hayvanların baygın halde olduğu görüldü.

Açıklama yapan Konak Belediyesi, görüntüleri doğrulayarak ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konak Belediyesi İzmir 3. Sayfa Haberler

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