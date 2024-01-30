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Kömür Ocağında Göçük: İşçi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, beldenin İğdekuzu mevkiinde özel bir kömür ocağında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin ocakta mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, göçük altından kalan işçiyi kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunçbilek Tavşanlı Kütahya İş Kazası Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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