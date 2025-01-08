Bira şişesiyle başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72056 Sokak'ta 4 Ocak günü kanlı hesaplaşma yaşandı. İddiaya göre, kentte bar işleten Mahmut Ayta ve komşusu Mehmet Y. arasında daha önce çıkan bir kavgadan husumet başladı. Olay günü sabah saatlerinde Efecan K. Mahmut Ayta'nın işlettiği barı kapattıktan sonra anahtarı vermeye geldi. Bu sırada evine giden Mehmet Y. ile karşılaştı.

"BİRA ŞİŞESİ ATTIN" GEREKÇESİYLE KAVGA

Mehmet Y., yanından geçerken Efecan K.'ye bira şişesi fırlattı. Bunun üzerine Efecan K.'nin "Hayırdır ağabey bize attın" dediği öne sürüldü. Efecan K. ve Mehmet Y. arasında tartışma başlarken sesleri duyan Mahmut Ayta da aşağı indi. Ardından iki grup arasında çıkan kavgada Efecan K. elinden bıçaklandı. Kavganın büyümesiyle Mehmet Y. evine çıkıp tabancasını aldı.

8 EL ATEŞ ETTİ

Mehmet Y. tabancasıyla Mahmut Ayta'nın başına 8 el ateş etti. Bu esnada Efecan K., Mehmet Y.'nin üzerine atlayarak elinden tabancayı aldı. Efecan K. aldığı tabancayla Mehmet Y.'yi karnından ve bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrollerde Mahmut Ayta'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Mehmet Y., çalışanı Salihcan A. ve Mahmut Ayta'nın çalışanı Efecan K. olay yerinden kaçtı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, sokakları ablukaya aldı. Çalışmalar neticesinde Mehmet Y., Salihcan A. ve Efecan K. bölgeye yakın sokaklarda yakalandı.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ" DEDİ

Ayta'nın cesedi ise yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisinin ardından cenazesi toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Y. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Mahmut Ayta'yı öldüren Mehmet Y.'nin ifadesinde, "Amacım öldürmek değildi, kendimi korumaktı, olayı da tam olarak hatırlamıyorum alkolün etkisindeydim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., Salihcan A. ve Efecan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.