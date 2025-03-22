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Komşular Arasındaki Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kocaeli'de iki aile arasında park yeri yüzünden çıkan silahlı ve sopalı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Gebze ilçesinde meydana geldi ve polis inceleme başlattı.

Komşuların silahlı ve sopalı park kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de 2 aile komşunun ortak kullanım alanı ve araç park yeri tartışması kanla bitti. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'ta bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Bayrak ile komşusu arasında araç park meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 aile arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada 2 otomobilin camları kırıldı. Silahlı, taşlı, sopalı kavgada 3 kişi darp sonucu, Yusuf Bayrak'lı ise silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan Yusuf Bayraklı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Komşuların dün akşam da park ve apartmanın ortak kullanımı konusunda tartışma yaşadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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