Komşu kavgasında 1 kadın yaralandı

Adıyaman'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kadın darp sonucu yaralandı.

İddiaya göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1735 Sokak yakınlarında komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kadın darp neticesi yaralandı. Yaralı, kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı