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Komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izinli geldiği Ankara'daki evinde eşi ve 2 çocuğunu silahla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

sabah saatlerinde Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana gelen olayda Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izinli olarak Ankara'daki evine geldi. Öztürk, bilinmeyen nedenle eşiyle tartışmaya başladı.

Komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, beylik tabancasıyla eşine ve 2 çocuğuna ateş ettikten sonra aynı silahla kendini de vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Komiser yardımcısı, eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

BİR AİLE YOK OLDU

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Veysel Öztürk, eşi ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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