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Kombi Yangını Paniğe Neden Oldu, İtfaiye Müdahale Etti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir binanın balkonunda başlayan kombi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Üç katlı binada kombi yangını paniği: Ekipler alevler eve sıçramadan kontrol altına aldı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın üçüncü katındaki evin balkonunda bulunan kombi alev aldı. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, merdiven yardımı ile balkona ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi 9060. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 3'üncü katında E.K.'ye ait bir evin balkonunda bulunan kombide çıktı. Alevlerin sardığı kombi yangını kısa süreli paniğe sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketine ait ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 3'üncü katın balkonuna ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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