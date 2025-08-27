Kombi Tartışması Kanlı Bitti: Kiracı ve Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kombi yüzünden yaşanan kavga sonucunda ev sahibi ve kiracı hastaneye kaldırıldı. Kiracının ev sahibine sert bir cisimle saldırması sonrası çıkan olayda, ev sahibinin yakınları kiracıya sopalarla saldırdı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Durmuş köyünde ev sahibi S.A. ile kiracı A.E. arasında bozulan kombi yüzünden tartışma çıktı. Ev sahibi S.A. kombiyi kiracının yaptırması gerektiğini, kiracı ise ev sahibinin yaptırması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine çıkan kavgada kiracı A.E., sert bir cisimle ev sahibi S.A.'nın kafasına vurdu. Aldığı darbe ile yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kiracı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kiracı A.E. serbest bırakıldı. Şahsın serbest kaldığını duyan ev sahibi S.A.'nın yakınları şahsa cadde ortasına sopalarla saldırdı. 5 kişinin saldırdığı kiracı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler ile yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

