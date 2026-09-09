Koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Adana’da oyun oynarken koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Adana'da oyun oynarken koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçede oyun oynayan çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuğun koluna saplanan demir çıkartılamazken ihbar üzerine CANKUR ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, demiri keserek çocuğu kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastanedeki operasyonda çocuğun kolundaki demir parçası çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı