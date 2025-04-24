6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

Kolu Demir Şişle Saplanan İşçi Ameliyata Alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir şantiyede çalışırken koluna demir inşaat şişi saplanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından hastanede yapılan müdahale sonrası ameliyata alındı.

Koluna saplanan demir şişle ameliyata alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da işçinin koluna saplanan demir şiş, itfaiye ekipleri tarafından hastanede kesildi. Talihsiz işçi, demir inşaat şişi ile birlikte ameliyata alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'daki bir şantiyede yaşandı. İddiaya göre, şantiyede çalışan Ömer Ç.'nin koluna inşaat demir şişi saplandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiyi kolundaki demir şiş ile birlikte ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. İşçinin kolundaki şiş, hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kesildi. İşçi, kolunda bir kısmı kalan demir şişle birlikte ameliyata alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.