Haberler

Antalya'da Sahte İçki Operasyonu: 20 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da Sahte İçki Operasyonu: 20 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da jandarma, kolonya imalatı bahanesiyle sahte içki üretilen iş yerine operasyon düzenledi. Aramada 20 bin 700 litre etil alkol, dolum makinesi, filtreleme cihazı ve 55 bin etiket ele geçirildi; soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırma işleminin yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada 20 bin 700 litre etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, kaçak ve sahte alkol ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırma işleminin yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada sahte içki üretiminde kullanılan 20 bin 700 litre etil alkol, bin 714 adet boş plastik kap, 1 adet dolum makinesi, 2 adet filtreleme cihazı ile 55 bin adet etiket ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: Aklımı kaybedeceğim şu an
Böyle iş ilanı görülmedi! Ayda 10 bin dolar maaşla dondurma yiyecek

Snoop personel arıyor! Yapacağı işi duyan başvuruya koştu
Geçirdiği yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’ın arınma ritüeli

Yüz nakli hayatını karartmıştı! Didem Ceran’dan arınma ritüeli
Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek'e olay yaratacak tepki: Ayranınız yok transfer etmeye...

Yaptığı paylaşım yenilir yutulur cinsten değil
Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes aynı soruyu sordu

Bu ne hal Salah? Herkes aynı soruyu soruyor