Kolombiya Depremi: Can Kaybı 312'ye Yükseldi

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı arttı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 312'ye yükseldiği, 4 bin 611 kişinin yaralandığı ve 290 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Depremin 470 yerleşim yerini etkilediğini aktaran birim, 277 binanın yıkıldığını, yaklaşık 30 bin evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve 134 binden fazla evin hasar gördüğünü belirtti. Kurum, ulusal ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak için enkazlarda çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak şu ana kadar 358 kişinin enkazlardan sağ çıkarıldığını bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise ülkeye 220 tondan fazla insani yardım ulaştığını ve 144 uluslararası uzmanın acil müdahale çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı