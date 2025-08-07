Kocasını metresiyle yakalayan kadın 4. kattan atladı

Çin'in Jiangsu eyaletinde yaşanan trajik olay, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı uyandırdı. Kocasını başka bir kadınla birlikte yakalayan genç kadın, büyük bir şok geçirerek sinir krizi geçirdi. Olayın ardından kadın, yaşadığı apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kadın olay anında yüksek sesle bağırarak eşiyle tartışmaya başladı. Ardından sinirlerine hâkim olamayarak pencereye koştu ve kendini aşağı attı. Olay yerine hızla çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kadının düşme anı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, kadının kendisini pencereden attığı ve çevredekilerin panik içinde koşuşturduğu anlar yer alıyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının eşi ve yanında bulunan erkek şahsın da ifadelerine başvurulduğu açıklandı. Yetkililer, olayın aile içi şiddet ya da aldatma boyutlarının detaylı olarak incelendiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

Uzmanlar, bu tür trajik olayların önlenmesi için psikolojik destek hizmetlerinin ve aile danışmanlığının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Çin kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olay, sosyal medya platformlarında da "ihanet ve psikolojik çöküş" başlıklarıyla gündem oldu.