Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü Denizli'de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ortalık savaş alanına dönmüş

Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.