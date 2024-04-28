Kocasinan'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde parktaki şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafetler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Park Bulvarı üzerinde halkın yoğun olarak kullandığı parkın içerisinde sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı. - KAYSERİ