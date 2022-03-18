Kocasına kızıp bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne tutuklandı
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Diyarbakır'da eşiyle tartıştıktan sonra sinirlenip 1 yaşındaki kızına şırınga ile çamaşır suyu içiren 21 yaşındaki anne, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan kızının ise hayati tehlikesi sürüyor.
Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu. N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.
İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
1 yaşındaki L.Y.'ye, şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıkan ve gözaltına alınan annesi N.E.(21), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.