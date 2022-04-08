Kocası tarafından canice öldürülen kadının ailesi adım adım ölüme gidişin hikayesini anlattı

9 bıçak darbesiyle öldürülen kadın Yalova'da toprağa verildi

YALOVA - İstanbul Şile'de boşanmak istediği eşi Mustafa Ç. tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürülen Gözde Ç, Yalova'da toprağa verildi. Cenazede aile Gözde'nin adım adım ölüme giden hikayesini gazetecilere anlattı.

Boşanmak istediği için kocası Mustafa Ç tarafından canice öldürülen Gözde Ç'nin cenazesi İstanbul'dan Yalova'ya getirildi. Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki Kalıcı Konutlar Camisi'nde son yolcuğuna uğurlanan Gözde Ç, ardından belde mezarlığına defnedildi.

"Bile bile ölüme gitti"

Cenazede acılı baba Özcan Arslan kızının şiddet gördüğü için darp raporu almasına rağmen korkusunda polise şikayetçi olmadığını söyledi. Arslan, kızlarının kendilerine yaşadığı sıkıntıları anlatmadığını dile getirerek, "Bize de bir şey demiyordu. Kızımı bir şeyle tehdit etmiş, bile bile yine gidiyor. Bizi öldürmekle tehdit mi etti, çocuklara bir şey yaparım diye tehdit eti. Kızım bile bile dayak yiyeceğini ölüme gitti. Gideyim ne yaparsa yapsın kurtulayım diye düşündü" diye konuştu.

"Cezası idam olmalı"

Arslan, kızının planlayarak öldürüldüğünü dile getirdi. 8 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuğa annelerini ölüm haberini vermediklerini dile getiren Arslan, "İdam kalktı. 9 bıçak saplayan birinin cezası ne olmalı? İdam olmalı. Hapishaneye girecek. Devletim onu erken çıkarmasın" ifadesini kullandı.

Gözde'nin ağabeyi Okan Arslan ise kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.

Katilden 3 seçenek: "Ya denize gir kendini öldür, ya çocukları bana bırakacaksın ya da Yalova'ya gideceksin"

Abla Gülşen Arslan ise kız kardeşini ölüme götüren 2 günlük süreci anlattı. Cinayetten bir gün önce de kardeşinin Mustafa Ç ile buluştuğunu ve şiddet gördüğünü anlatan Arslan, "Gidene kadar ağzıma, burnuma vurdu, ağzımdan kan geldi dedi. Annemler fark etmedi mi eve gidince dedim. Buz tamponu yaptık dedi. 9 saat tampon yaparak o şişliği kanamayı durdurdular. Sakın bir daha gitme bak dedim. Psikopat o dedim yapar. Arabada döven onu da yapar. Baktı ki boşansam da Yalova'ya gitsem de bu benim peşimi bırakmayacak belki bilerek gitti. 3 seçenek sunmuş. ya o denize gir kendini öldür, ya çocukları bana bırakacaksın ya da Yalova'ya gideceksin. Gözde de suya doğru gitmiş. Sonra gel gel Gözde demiş. Ben sana iyi eş olamadım. Bundan sonra iyi bir arkadaş, dost olacağım. Maddi, manevi yanında olacağım demiş. O gün iyi ayrılmışlar. O gün iyi anlaştıkları için belki kendi ayağı ile gitti ama ayrıldıkları için belki de gitti. Yapmaz, abla yapmaz abla diyordu.

Cenazede annen Nuray Arslan ise güçlükle ayakta durdu.