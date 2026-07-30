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Koçarlı’da bir kişi ölü bulundu

Koçarlı’da bir kişi ölü bulundu
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Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir ağaçta bir şahsın asılı halde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde de hayatını kaybeden şahsın ilçede esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası Mutlu Yıldız olduğu tespit edildi. Olay yeri çalışmalarının ardından Yıldız'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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