Psikolojik sorunları bulunan şahıs, komşuları olan evli çiftin boğazını kesti Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., tartıştığı komşuları Hacer Alkan ve Aydın Alkan çiftinin boğazını bıçakla kesti. Hacer Alkan yaşamını yitirirken, eşi Aydın Alkan'ın yaşam savaşı sürüyor. Akşam saatlerinde Devrek ilçesi Rüştü Onur Sokak üzerinde Alkan çifti ile komşuları arasında sokakta bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşulardan Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı. KADIN HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hacer Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, HER YERDE ARANIYOR Olay yerinden kaçan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Mert Serkan L.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Mert Serkan Devrek Aydın 3. Sayfa Haberler

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