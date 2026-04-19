Deplasman otobüsünden adeta cephanelik çıktı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Kocaelispor-Göztepe A.Ş. maçı öncesinde bir deplasman otobüsünde yapılan aramada davul içerisine gizlenmiş meşaleler ve kesici aletler ele geçirilirken, 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kocaelispor ile Göztepe A.Ş. maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde polis ekipleri kontroller yaptı. Misafir seyirci olarak gelen Göztepe taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünde yapılan aramalarda davul içerisine zula yapılarak gizlenmiş 80 adet meşale bulundu. Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi. Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ile 1 adet kelebek bıçak da ele geçirildi. 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapılırken, olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik kamera incelemelerinin sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı