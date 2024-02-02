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Kocaeli Valisi Yavuz: 'Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi'

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, başarılı şekilde tamamlanan rehine operasyonunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şüphelinin 2 silahı ve üzerinde de düzenek bulunduğunu belirterek, 'Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi' dedi. Rehinelerin sağlık durumu iyi.

Kocaeli Valisi Yavuz: "Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi"

"2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu"

"Rehinelerin sağlık durumu iyi"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, başarılı şekilde tamamlanan rehine operasyonunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şüphelinin 2 silahı ve üzerinde de düzenek bulunduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi 23.50 sıralarında son buldu. 7 rehine kurtarıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Başarılı tamamlanan operasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "Amacımız kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci, kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız, olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdi. ve daha sonra da rehinelere zarar vermeksizin küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Biz olay esnasına içerdeydik. Rehinelerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güvenliğinden yanayız. Bu tür davranışları sergileyen herkesin karşısında önce biliyorsunuz hukuk işler. Güvenlik güçlerimiz üzerlerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir" dedi.

Vali Yavuz, rehineleri sağ salim kurtarabilmek için olayın her yönüyle değerlendirildiğini ifade ederek, "Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık arkadaşlar. 2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konuda hassas davranırız. Her ihtimali değerlendiririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatın detaylarını çalışacaklar" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, şahsın içeride ateş edip etmediği sorusuna ise "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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